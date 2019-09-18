Мукачевский "царь" засветил в Раде часы по цене элитного авто: эксклюзивные фото

Внефракционный народный депутат Василий Петевка носит наручные часы, стоимость которых может просто шокировать рядовых жителей Украины.

Как сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, на руке народного избранника он заметил аксессуар, который стоит свыше 15 тысяч долларов.

Также он опубликовал снимок из зала заседания украинского парламента, на котором видны дорогие часы Петевки.

Интересно, что Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балоги. Все трое были народными депутатами Украины прошлого созыва.

Отметим, что Петевка был нардепом седьмого созыва парламента. Также в период с 2003 по 2007 годы он занимал должность мэра Мукачево.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Задорожный засветил в Верховной Раде дорогие часы.