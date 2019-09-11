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Почти 50 "минималок" за часы: нардеп засветил в Раде дорогой аксессуар, эксклюзивное фото

среда, 11 сентября 2019, 17:56
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Задорожный засветил в Верховной Раде дорогие часы.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Снимок был сделан во время заседания украинского парламента 11 сентября.

Отметим, что элитные часы на руке нардепа стоят 8 тысяч долларов. Если перевести на грн., то это 199 512 грн. Минимальная зарплата в Украине - 4173 грн., то есть стоимость часов приравнивается к размеру 48 минималок.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от политической силы "Слуга народа" Евгений Петруняк засветил в Раде дорогой аксессуар по стоимости 130 украинских пенсий.

Также ранее народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Татьяна Бахтеева была замечена в Верховной Раде в часах известного итальянского элитного бренда Bulgari c бриллиантами.

Кроме того, народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью 2 миллиона гривен.

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