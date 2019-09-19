Распускайте: Кличко сделал срочное обращение к Раде

В четверг, 19 сентября, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

Об этом он заявил на заседании Киевсовета.

"Сегодня мы видим, что кворума нет. То есть работать все-таки готовы не все. И поэтому я обращаюсь к парламенту. Это обращение относительно роспуска Киевсовета 8 созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас пусть депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали и почему они думают, что их выберут снова", - сообщил Кличко.

На заседание зарегистрировалось 38 депутатов из 120.

Напомним, подробнее о борьбе за власть в Киеве читайте в материале "Апострофа": Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице.