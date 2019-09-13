Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена перезагрузить власть в Киеве. Кабинет министров проголосовал за увольнение мэра столицы Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, а руководитель президентского Офиса Андрей Богдан обосновал такой шаг тем, что власти города в лице КГГА неэффективно распоряжаются средствами городского бюджета. 12 сентября не собрался кворум Киевсовета и Кличко заявил о готовности инициировать досрочные выборы в 2019 году. Но в пропрезидентской партии "Слуга народа" хотят провести выборы весной 2020 года. "Апостроф" разбирался, насколько оправданы действия "Зе-команды", каковы ее истинные мотивы в отношении украинской столицы.

Конфликт между мэром Киева-главой КГГА Виталием Кличко и Владимиром Зеленском разгорелся еще в июле. Тогда глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что хотел бы разделить должности мэра Киева и главы КГГА, чтобы из городского бюджета не воровали. В августе ситуация не развивалась, но в начале сентября Кабмин проголосовал за отставку Кличко. Теперь слово за президентом - Кличко может быть отправлен в отставку указом Зеленского.

В свою очередь, Андрей Богдан снова заговорил о бюджете Киева. 6 сентября он заявил, что власти Киева во главе с Кличко неэффективно распоряжаются столичным бюджетом. Богдан сравнил бюджет Киева с бюджетом чешской столицы Праги. "Знаете, сколько бюджет города Прага? 2 миллиарда 800 миллионов долларов. А знаете, сколько бюджет города Киева? 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Где наша Прага?", – заявил Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Виталий Кличко, который также присутствовал на ток-шоу, ответил, что бюджет Киева за четыре года вырос с 18 до 60 миллиардов гривен (2,3 миллиарда долларов, - "Апостроф") в 2019 году. Но, похоже, Богдан только и ждал такого ответа. "Ну вот, видите, вы умеете зарабатывать, но не умеете тратить", - парировал он.

Виталий Кличко, вероятно, не был готов вступить в более предметную дискуссию. Однако позже на своей странице в Facebook он продолжил ее заочно. Прежде всего, он обвинил главу президентского Офиса в манипуляциях цифрами, подчеркнув, что в Праге средний доход на одного жителя составляет около 3 тысяч долларов в месяц, тогда как в Киеве этот показатель в 4 раза ниже.

Комментируя сравнение с Прагой, градоначальник отметил, что чешская столица "имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит помимо запланированного бюджета". Также он заявил, что Киев - единственный город в Украине, у которого в госбюджет забирают 60% доходов, полученных от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Некорректное сравнение

Так кто же, все-таки, прав - Андрей Богдан или Виталий Кличко? Действительно ли средства столичного бюджета тратятся неэффективно, или это все - злостные инсинуации?

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, сказанное Богданом представляет собой целый набор манипуляций. В комментарии "Апострофу" он заявил, что на сегодня Киев является первым в Украине городом по показателям социально-экономического развития, при том, что еще пять лет назад столица была, по сути, банкротом, "имея бюджет 18 миллиардов гривен, а долги - 25 миллиардов гривен". "За эти годы городская власть увеличила бюджет более чем втрое, а долг стал меньше 4 миллиардов гривен", - сказал он.

У главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака двойственное отношение к ситуации. "Во-первых, нужно откровенно сказать, что за время каденции действующего мэра даже визуально заметно, что в Киеве проводится много строительно-ремонтных работ – и по дорогам, и по развязкам, облагораживаются парки. Но, в то же время, стоимость этих работ вызывает вопросы. К примеру, знаменитый "стеклянный мост" - его стоимость я считают неадекватной. Поэтому, объективно говоря, вопросы могут возникать по эффективности использования средств городского бюджета", - сказал эксперт в комментарии изданию.

При этом он уверен, что сравнение с Прагой, которое допустил Андрей Богдан, является некорректным. По его словам, изношенность инфраструктуры в целом в Украине и, в частности, в Киеве, составляет порядка 80% всего фонда, а потому "очень большие средства реально нужно использовать на то, что мы не видим, - трубы, канализация, системы, которые были установлены, в основном, еще в 1950-60 годы. Очевидно, таких проблем нет во многих европейских городах, в том числе в Праге". Новак также отметил, что Чехия является членом ЕС, а потому страна получает средства от Евросоюза. "Таких возможностей нет у украинских городов", - резюмировал специалист.

От себя добавим, что около 60% всех доходов Праги генерирует туризм, который, по объективным причинам, не настолько развит (и вряд ли будет когда-либо) в украинской столице.

Проблемы есть

Депутат Киевсовета, бывший член "Солидарности" Александр Пабат гораздо более категоричен в оценке того, как тратятся средства столичного бюджета. "Почему же, я как раз считаю, что они очень эффективно расходуются, особенно в пользу отдельных жителей Киева", - с сарказмом заявил он в разговоре с "Апострофом". Кроме того, по его словам, столичными властями принимаются не те решения, которые реально могут улучшить жизнь города и его жителей, а те, "на которых можно попиариться".

Многие решения в Киеве действительно принимаются, исходя из политической целесообразности, соглашается еще один депутат городского совета Сергей Руденко. "Вопрос в том, насколько принятый бюджет в части капитальных расходов является сбалансированным не в угоду определенным политическим округам, в которых отдельные депутаты имеют определенное влияние, а с точки зрения объективной необходимости. Есть годы, когда мы авральными темпами строим новые школы, а дороги почти не ремонтируем, или, наоборот, в один год только ремонтируются дороги и мосты", - сказал он в комментарии изданию.

По его словам, в Киевской горадминистрации есть департамент внутреннего контроля и аудита, который проверяет, как организовываются тендеры, какие при этом есть нарушения, в том числе потенциальные: "Периодически они публикуют информацию об откровенных нарушениях. Виталий Кличко периодически заявляет, что он на это реагирует - направляются соответствующие обращения в правоохранительные органы. То есть нарушения присутствуют, и с этой точки зрения можно сказать, что определенная неэффективность есть".

При этом еще более серьезной проблемой являются так называемые коммунальные предприятия. "Это – отдельные юридические лица, имеющие определенные доходы, которые периодические выполняют возложенные на них обязательства. Но их бухгалтерия для города закрыта, и их деятельность осуществляется в полупрозрачной форме. Поэтому есть необходимость провести аудит, ревизию, и достаточно много коммунальных предприятий можно было бы просто ликвидировать", - считает Руденко. По словам депутата, суммарный бюджет этих предприятий вполне может быть сопоставим с бюджетом Киева.

Кроме того, есть и другая сторона этого вопроса. 75-80% всего бюджета Киева – это, фактически, делегированные государством функции на местный уровень. "Они идут субвенциями из государственного бюджета – на образование, медицину и социальную защиту. Эти расходы, фактически, являются средствами проедания, и мэр на них практически не влияет", - пояснил Руденко.

То есть на капитальные инвестиции в бюджете остается около 20%. Поэтому, резюмирует Руденко, нельзя сказать, кто однозначно прав - Андрей Богдан или Виталий Кличко.

Нужен свой человек

Но упомянутая "дискуссия" между Андреем Богданом и Виталием Кличко в телевизионном эфире, на самом деле, имеет весьма условное отношение к тому, насколько действительно эффективно расходуются средства столичного бюджета. Очевидно, что она напрямую связана с планами нынешней президентской команды взять под контроль Киев. А делается это путем разделения полномочий главы Киевской горгосадминистрации и собственно мэра.

"Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной", - вполне мог бы сказать Наполеон Бонапарт, будь он украинцем (по легенде он нечто похожее заявил применительно к Парижу и Франции). Руководствуясь как раз этим принципом, Виктор Янукович в 2010 году назначил главой столичной администрации Александра Попова, а мэром, хоть и чисто формально, остался тогда Леонид Черновецкий (настолько формально, что даже покинул пределы Украины).

Непосредственным распорядителем средств в Киеве является городская госадминистрация, а потому увольнение Кличко с этой должности лишит мэра административных рычагов, в том числе, в финансовой сфере. Именно это практически открытым текстом заявил Андрей Богдан: "Вы остаетесь мэром Киева. Просто появляется человек, который вас контролирует".

"Бюджет Киева огромен по украинским меркам, и есть люди, желающие поучаствовать в этом празднике жизни", - сказал "Апострофу" источник, знакомый с подоплекой означенного конфликта. По его словам, Виталий Кличко не является членом команды нового президента, а потому естественным образом появилась идея поставить в столицу своего человека - для решения как политических, так и экономических вопросов.

Все на выборы

Как было отмечено выше, Владимир Зеленский пока не подписал указ об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. По словам собеседника издания, это связано с тем, что у столичного градоначальника на сегодня сохраняется достаточно высокий рейтинг и уровень легитимности. В законодательстве в отношении властных полномочий Киева присутствует правовая коллизия - с одной стороны, главой столичной администрации утверждается избранный на выборах мэр, что в 2014 году и сделал тогдашний президент Петр Порошенко. С другой стороны, главы госадминистраций, включая столичную, назначаются и увольняются президентом по согласованию с Кабинетом министров. Если раньше "слуги народа" нередко использовали такие коллизии в свою пользу, то в случае с Виталием Кличко это будет сделать сложнее, так как "он будет иметь основания апеллировать к незаконности такого решения".

В связи с этим президентская команда продвигает идею досрочных выборов в Киеве, в том числе и мэра. Сам Виталий Кличко также понимает, что выборы неизбежны, и готов бороться до конца.

Но позиции Кличко в Киеве уже не столь непоколебимы, как раньше. И результаты выборов в Верховную Раду, на которых во всех мажоритарных округах столицы победили представители партии "Слуга народа" - тому подтверждение, отметил источник "Апострофа".

Уничтожить рейтинг мэра

Президентская команда этим вряд ли удовлетворится: в ходе избирательной кампании будет делаться все для дискредитации действующего мэра.

"Будет выбран более жесткий, конфликтный сценарий, акцент будет делаться на проблемах, которые есть в Киеве. Скорее всего, мы увидим сливы по каким-то коррупционным делам, и правоохранительные органы, возможно, будут более активно расследовать факты коррупции в столице. Соответственно, рейтинг Виталия Владимировича упадет, и выборы он проиграет", - рассказал собеседник издания. Он также добавил, что заявления Андрея Богдана о том, что команда мэра неэффективно использует деньги киевлян, полностью находятся в русле избранной кампании по дискредитации Кличко.

"Богдан избрал простой и не слишком изощренный способ борьбы – он использовал сравнение крупных сумм бюджетов Праги и Киева – это то, что понятно населению: вот по 2 миллиарда у них и у нас, почему у них хорошо, а у нас нет. Значит, вы там где-то подворовываете. Это будет только нарастать. Есть достаточно много простых месседжей, которые будут доноситься до народа. Они неплохо сработали на двух прошлых выборах, и могут сыграть в этот раз", - резюмировал собеседник "Апострофа".

По словам первого заместителя главы горадминистрации Николая Поворозника, сейчас распространяется "много манипуляций и неправдивой информации вокруг столицы и мэра".

"Идет очень нечестная борьба за власть - разделяй и властвуй. Все это имеет целью максимально дезинформировать киевлян", - подытожил Поворозник.