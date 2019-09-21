RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 сентября

15:38
Отказ Украины от работы в ПАСЕ: всплыла неожиданная деталь
15:15
В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: подробности трагедии, фото и видео
14:51
Угроза третьего Майдана: эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы в ОРДЛО
14:51
Вызывайте санитаров: сеть рассмешил рассказ боевика ДНР о войне на Донбассе, видео
14:34
Названы имена самых злостных нардепов-прогульщиков новой Рады
14:18
"Динамо" или "Шахтер": Луческу сделал заявление о работе в Украине
14:10
Обнаружили с ключами в руках: в Киеве парень погиб страшной смертью, фото и видео
14:07
Звезда фильма "Назад в будущее" прогулялся по Киеву: куда сходил Кристофер Ллойд
13:50
Народные депутаты сыграли в футбол на базе "Динамо": яркое видео
13:42
Популярный украинский курорт "атаковали" огромные медузы: видео
13:21
Хотел произвести впечатление: в Киеве поймали неадекватного водителя, фото
13:11
В России устроили торжественное открытие окон в садике: сеть взорвалась комментариями, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Угроза третьего Майдана: эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы в ОРДЛО

суббота, 21 сентября 2019, 14:51
переглянути новину українською

Выборы на временно оккупированном Донбассе могут обернуться третьим Майданом в случае, если главари ЛНР-ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин будут баллотироваться на выборах и получат победу.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В статье 9 закона "О местных выборах" сказано, что не имеют права быть избранными те граждане Украины, у которых есть непогашенная судимость за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.

Против главаря ЛНР Леонида Пасечника в июле 2019 года ГПУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Криминального кодекса: руководство террористической организацией, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Но открыть дело еще не значит осудить, а, следовательно, Пасечник, равно как и главарь ДНР Денис Пушилин, будут иметь вполне законное право баллотироваться на местных выборах, например, в качестве мэров Луганска и Донецка. С учетом админресурса, который сохранят на момент плебисцита в ОРДЛО Пушилин и Пасечник, исход голосования не сложно предугадать.

Такую "перемогу" президенту Зеленскому вряд ли удастся продать украинскому обществу.

"Но пока я не вижу, чтобы этот худший вариант реализовывался, - уверяет "Апостроф" военный эксперт Алексей Арестович. - Это будет угроза третьего Майдана, только он будет уже военный, и Зеленскому, вместе со всей его администрацией и монобольшинством мало не покажется".

Тем не менее, по мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, с определенным процентом нынешних чиновников ОРДЛО придется смириться и в новых органах местной власти на Донбассе.

"Значительная часть из них, увы, пройдет в местную власть, - говорит "Апострофу" Тышкевич. - Но что такое местная власть, когда уже не стреляют? Это вопросы канализации, теплоснабжения, медицины и так далее. Для нас формат местных выборов допустим при одном ключевом условии: мы не должны легитимизировать ДНР и ЛНР. Если это местная власть, то пусть она занимается местными проблемами. Местные выборы не должны делать из нее политического субъекта". Выходом из ситуации могло бы стать "разбавление" чиновников.

"У нас ведь проходит процесс децентрализации. Что мешает стимулировать создание ОТГ, в которых два района были бы на свободной территории, а один - на бывшей оккупированной?" - добавляет Тышкевич.

Впрочем, до момента реальных выборов в ОРДЛО украинские законы еще можно будет успеть изменить, прописав в них запрет для деятелей калибра Пушилина баллотироваться даже на пост главы ОСМД.

Но появится ли такое законодательное ограничение - вопрос.

"Это вопрос переговоров в "нормандском" и "минском форматах", - сообщил "Апострофу" Богдан Яременко.

"Есть конкретные "красные линии" по тем, кто убивал. Но процесс мира - непростой, и не мне его оглашать, а президенту оглашать его всей стране", - добавил "Апострофу" член комитета ВР по вопросам внешней политики Святослав Юраш.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате – выиграть.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как замглавы Днепропетровского облсовета Олейник подчинил бюджет области своим компаниям

Старые кадры решают все: что не так с реформой Генпрокуратуры

По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК

Россия и США коррум­пированы и подают плохой пример Украине - американский экономист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: