Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

В кабинетах украинской власти всерьез заговорили о вариантах проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. При этом четкого плана по деоккупации восточных территорий ни в Офисе президента, ни в МИДе пока не озвучили. Да и в самом Кремле даже не намекают, что российские войска намерены убраться из региона. Москва, а вслед за ней и российские марионетки в ДНР и ЛНР лишь продолжают твердить как мантру "Украина не выполняет Минские соглашения". Возможно ли в таком случае провести местные выборы в ОРДЛО, и что это даст, разбирался "Апостроф".

Выборы по "Минску"

Необходимость проведения местных выборов в ОРДЛО прописана в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений". Согласно документу, "диалог о модальностях проведения местных выборов" (пока еще не сами выборы) должен начаться в первый день после отвода тяжелых вооружений. Однако со стороны ОБСЕ никакой верификации хотя бы устойчивого прекращения огня, не говоря уже о подтверждении отвода вооружений, так и не было. Соответственно, говорить о выборах слишком рано.

Это признает и сам президент.

"Вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых - вывод российских войск", - цитирует гаранта его пресс-служба.

В "Комплексе мер" прописано "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта". По факту это и есть Russia go home. Однако восстанавливать контроль над границей, согласно Минским соглашениям, Украина должна начать… после местных выборов.

Получается нет выборов – нет границы? Не совсем. Ведь "диалог о модальностях проведения местных выборов" должен начаться в соответствии с законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления" в ОРДЛО. А в этом законе сказано, что выборы должны пройти при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований". Вот и выходит, что "Комплекс мер" предусматривает: утром - выборы, а вечером – границу. Но в то же время отмечает, что выборы должны пройти по украинскому закону, который утверждает прямо противоположное: утром - граница, а вечером - выборы.

"Благодаря" этой путанице, трактовки выполнения Минских соглашений у России и Украины кардинально отличаются. Но очевидно, что, если стороны все же будут выходить на реальный формат проведения выборов, РФ не сможет продавить свою трактовку: граница в обмен на выборы.

"Ведь существуют европейские стандарты выборов с четкими параметрами, требованиями и целями. Провести такие выборы на оккупированных территориях возможно только при украинских силовиках, партиях и медиа", - уверяет "Апостроф" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Не допустят плебисцита на Донбассе под дулами российских автоматов и США.

"Свободные выборы могут проходить только в свободной среде. А это означает, что Россия и ее прихвостни не могут контролировать ситуацию на Донбассе на время выборов", - отметил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Тогда какие варианты?

Варианты есть

Например, забыть Минские соглашения. То есть не то чтобы забыть совсем, но глубоко их модернизировать.

Об этом, например, на днях говорил депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких-то этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения Минских договоренностей", - отмечал политик.

Пойдут ли на это Франция и Германия, ведь Минские соглашения называли фундаментом мирного урегулирования ситуации.

"Что нужно Европе? Чтобы на территории Европы не было войны, чтобы она была подальше от их границ. Ну и второе: иметь модель сотрудничества с Россией. Эти две вещи их больше всего интересуют. Поэтому они могут быть готовы к любому варианту, который даст возможность эти два пункта реализовать, - поясняет "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра. - Почему все говорили про неизменность Минских соглашений? Потому что не было предложено ничего другого, и базировались на том, что было достигнуто ранее. Кроме того, сама Украина называла Минские соглашения безальтернативным путем. Чего же мы тогда хотим от Европы? Чтобы в Европе говорили, что этот документ несостоятельный, если сама Украина говорит, что это супер-документ. Плюс то же самое утверждает еще и Россия".

Богдан Яременко: "Что нужно Европе? Чтобы на территории Европы не было войны" Фото: Getty Images

А что же сама РФ? Согласится на пересмотр "Минска"? Чтобы это произошло, по мнению экспертов, Украине нужно вести более агрессивную геополитическую игру.

"И доносить аргументы, что любое неосторожное движение России или Европы, без учета позиции Украины, может привести к еще большей эскалации и новой фазе войны. Этого больше всего боится Европа, и не факт, что к этому сейчас готова РФ", - подчеркнул Макитра.

Как именно трансформируются Минские соглашения, станет известно только по итогам встречи "нормандской четверки", однако уже сейчас понятно с какими вызовами столкнется Украина, какую бы модель выборов не взяли в разработку.

Пушилин остается?

В статье 9 закона "О местных выборах" сказано, что не имеют права быть избранными те граждане Украины, у которых есть непогашенная судимость за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.

Против главаря ЛНР Леонида Пасечника в июле 2019 года ГПУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Криминального кодекса: руководство террористической организацией, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Но открыть дело еще не значит осудить, а, следовательно, Пасечник, равно как и главарь ДНР Денис Пушилин, будут иметь вполне законное право баллотироваться на местных выборах, например, в качестве мэров Луганска и Донецка. С учетом админресурса, который сохранят на момент плебисцита в ОРДЛО Пушилин и Пасечник, исход голосования не сложно предугадать.

Такую "перемогу" президенту Зеленскому вряд ли удастся продать украинскому обществу.

"Но пока я не вижу, чтобы этот худший вариант реализовывался, - уверяет "Апостроф" военный эксперт Алексей Арестович. - Это будет угроза третьего Майдана, только он будет уже военный, и Зеленскому, вместе со всей его администрацией и монобольшинством мало не покажется".

Тем не менее, по мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, с определенным процентом нынешних чиновников ОРДЛО придется смириться и в новых органах местной власти на Донбассе.

"Значительная часть из них, увы, пройдет в местную власть, - говорит "Апострофу" Тышкевич. - Но что такое местная власть, когда уже не стреляют? Это вопросы канализации, теплоснабжения, медицины и так далее. Для нас формат местных выборов допустим при одном ключевом условии: мы не должны легитимизировать ДНР и ЛНР. Если это местная власть, то пусть она занимается местными проблемами. Местные выборы не должны делать из нее политического субъекта".

Игар Тышкевич: "Мы не должны легитимировать ДНР и ЛНР" Фото: Апостроф / Коллаж

Выходом из ситуации могло бы стать "разбавление" чиновников.

"У нас ведь проходит процесс децентрализации. Что мешает стимулировать создание ОТГ, в которых два района были бы на свободной территории, а один - на бывшей оккупированной?" - добавляет Тышкевич.

Впрочем, до момента реальных выборов в ОРДЛО украинские законы еще можно будет успеть изменить, прописав в них запрет для деятелей калибра Пушилина баллотироваться даже на пост главы ОСМД.

Но появится ли такое законодательное ограничение - вопрос.

"Это вопрос переговоров в "нормандском" и "минском форматах", - сообщил "Апострофу" Богдан Яременко.

"Есть конкретные "красные линии" по тем, кто убивал. Но процесс мира - непростой, и не мне его оглашать, а президенту оглашать его всей стране", - добавил "Апострофу" член комитета ВР по вопросам внешней политики Святослав Юраш.

Кого выберут?

Чтобы провести выборы в ОРДЛО, России, очевидно, все же придется уступить и отдать границу под украинский контроль.

"Но в чем Россия никогда не уступит, так это в том, чтобы власть, которая легитимизуется, была им подконтрольна", - отмечает Ярослав Макитра.

То есть, на выходе Украина рискует получить пророссийский политический десант под украинскими флагами.

"Скорее всего, это будет победа ОПЗЖ, Оппозиционного блока, Партии Шария и так далее. Самая проукраинская партия, которую могут там выбрать, это "Слуга народа", - говорит "Апострофу" политолог Петр Олещук.

Существует, конечно, вероятность, что свои коррективы в политический ландшафт Донбасса внесут переселенцы, которые, сбежав от войны в свободную Украину, вряд ли выберут друзей России.

"Переселенцы могут скорректировать картину выборов, но не изменить ее полностью. Мы ведь не знаем точно, как они настроены. Поэтому говорить о каком-то электоральном перевороте нельзя", - отмечает Тышкевич.

С другой стороны, без предоставления особого статуса Донбассу, местная власть на Востоке лишится возможности влиять на общенациональные политические процессы в Украине, поэтому даже если она и будет с пророссийским креном, особой опасности для страны представлять не будет.

Кто будет выбирать?

По мнению Игара Тышкевича, это один из самых болезненных вопросов вероятных местных выборов в ОРДЛО.

"Выбирать местную власть должны люди, которые на этой территории живут и являются гражданами страны. Но каким образом верифицировать списки избирателей, ведь на территории ОРДЛО есть так называемые "понаехавшие" - люди, у которых что-то не сложилось в РФ, и они решили переехать в ДНР и ЛНР. Что делать с этими "новыми гражданами"? На основании чего мы их верифицируем? По паспортам? Но ведь граждане Украины, которые достигли совершеннолетия на территории этих республик имеют уже паспорта ДНР и ЛНР. Каким образом мы подтвердим, что это гражданин Украины, а не другой человек, который приехал из Тюмени и получил точно такую же корочку. Как их разделить? Ограничить избирательное право тех, кому в оккупации исполнилось 18 лет? Тогда это уже будут выборы не по стандартам ОБСЕ", - резюмировал аналитик.