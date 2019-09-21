Украина отказалась отправлять свою делегацию в ПАСЕ: что происходит

Украина не собирается отправлять свою делегацию в ПАСЕ (Парламентскую ассамблею Совета Европы).

Об этом сообщил в Facebook украинский дипломат Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал он.

В тоже время, по его словам, Украина собирается сосредоточиться на подготовке делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто будет представлять Украину в ПАСЕ.