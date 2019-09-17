Кто будет представлять Украину в ПАСЕ: озвучены фамилии

Во вторник, 17 сентября, в Украине определили состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом рассказал у себя на странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил, что семеро представителей украинской делегации в ассамблее – это выходцы из президентской партии "Слуга народа", в то же время, как от остальных политических сил поедет по одному депутату.

"От "Слуги Народа" — Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ — Левочкина Юлия; от "Батькивщины" — Соболев Сергей; от ЕС — Гончаренко Алексей; от "Голоса" — Василенко Леся; от депутатской группы "За майбутне" — Лубинец Дмитрий", - указал депутат.

Имя главы украинской делегации в ПАСЕ пока не называется. Самым опытным в составе делегации является народный депутат шести созывов ВРУ, 58-летний Сергей Соболев из "Батькивщины".

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде президента Владимира Зеленского заявили, что украинская делегация в ПАСЕ должна в первую очередь продвигать интересы Украины, а не акцентировать внимание на работе российской делегации.