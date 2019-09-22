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Работает "под прикрытием": в сеть попало забавное фото нардепа в Раде

воскресенье, 22 сентября 2019, 13:02
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Народный депутат от партии "Слуга народа" попала под объективы фотокорреспондентов в Верховной Раде.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

На фотографии, предположительно, нардеп Ирина Аллахвердиева прикрывает лицо папкой.

"Несложная рубрика: "Отгадай депутата", – подписал фото Доброносов.

В комментариях также некоторые пользователи предполагают, что на снимке – другая нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Уже и прячется бедняга", "Похоже, что её тоже ревнуют, и она уже прячется от такого пристального мужского внимания", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, прошедший в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", заснул на заседании парламента.

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