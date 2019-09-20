"Слуга"-чемпион уснул на заседании Рады: эксклюзивные фото и видео

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, прошедший в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", заснул на заседании парламента.

Эксклюзивное фото сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На снимке видно, как Беленюк задремал, облокотившись на стол, упершись в него лбом.

Напомним, 28-летний Беленюк завоевал уже вторую золотую медаль чемпионата мира в своей карьере. Ранее он становился чемпионом мира в 2015 году в Лас-Вегасе. Также в своей карьере он становился чемпионом Европы и Европейских игр.

Как сообщал "Апостроф", ранее Беленюк разгневал сеть заявлением о женщинах.

Кроме того, появилось эксклюзивное фото нардепа Александра Дубинского в провокативной футболке. Что именно хотел показать Дубинский такой надписью пока неизвестно.