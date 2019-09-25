Зеленский провел переговоры с Лавровым: стали известны важные детали

Президент Украины Владимир Зеленский вкратце побеседовал с главой российского МИД Сергеем Лавровым по поводу нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

По данным источника, разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся во вторник, 24 сентября, на приеме у президента США Дональда Трампа.

"Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", - прокомментировали в Офисе президента.

Источник подчеркивает, что это не была официальная встреча, а обычный разговор во время приема, на котором присутствовало много гостей. Во время беседы Зеленского и Лаврова рядом с ними больше никто не находился.

Как сообщал "Апостроф", раньше Зеленский жестко ответил российским журналистам о скандальном разговоре с Трампом.