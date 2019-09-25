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Зеленский в ООН жестко по-украински ответил пропагандистам Путина: опубликовано видео

среда, 25 сентября 2019, 11:35
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы российских журналистов о скандальном разговоре с главой США Дональдом Трампом.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Россия 24".

На вопрос о том, оказывал ли на него Трамп давление в ходе разговора, Зеленский ответил российским корреспондентам на украинском.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", – сказал президент Украины.

Кроме того, в ответ на вопрос о том, собирается ли Зеленский что-либо дополнительно просить у Трампа, он заявил: "Мы можем говорить про поддержку, а если про "просить", то это точно не про Украину, Украина – это новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты телеканала "Россия-1" уже пытались задать вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Нью-Йорк, но тот их проигнорировал.

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