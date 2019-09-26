RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

22:49
"Батькивщина" зарегистрировала законопроекты, которые позволят провести референдум и защитить землю от распродажи
22:48
Звоните в НАБУ: сеть взорвалась комментариями и шутками из-за данных о визите Богдана в Россию
22:26
Летал в Россию с Азаровым: появились скандальные детали о прошлом главы ОПУ Богдана, видео
22:23
Экс-главарь ДНР устроился на работу в России: появились интересные подробности
22:13
Под Европой обнаружили неизвестный ранее древний континент
21:59
Охота на ведьм: Трамп гневно отреагировал на документ по его разговору с Трампом
21:44
Скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа высмеяли забавной фотожабой
21:30
Французский футболист украл часы ценою элитного авто
21:25
Бойцы ВСУ показали, как будут "выбивать" врага с захваченных территорий: мощные фото
21:13
Отправился на концерт к Кобзону: на Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР, фото
21:01
Появился полный текст жалобы разведчика на скандальный разговор Зеленского и Трампа
20:45
Стало известно о трагической смерти молодого ветерана АТО: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Батькивщина" зарегистрировала законопроекты, которые позволят провести референдум и защитить землю от распродажи

четверг, 26 сентября 2019, 22:49
переглянути новину українською

"Батькивщина" зарегистрировала в парламенте два законопроекта, первый из которых регламентирует проведение всенародных референдумов, а второй предусматривает, что судьба украинской земли должна решаться исключительно путем референдума.

Так, проект закона о всеукраинском референдуме (№2182) обеспечит реализацию гарантированного конституционного права граждан Украины на участие в управлении государственными делами непосредственно через всеукраинский референдум.

"Референдум является одним из важнейших институтов прямой демократии и представляет собой непосредственное волеизъявление граждан по важнейшим вопросам. На сегодня стоят вызовы дальнейшего развития и безопасности Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства, которые нельзя решать без учета мнения украинского народа - единственного источника власти", - говорится в пояснительной записке к документу.

Второй законопроект - о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения, отчуждения и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения (№2183) - запрещает распродажу земель сельскохозяйственного назначения за спиной народа.

"Согласно Конституции Украины, земля является объектом права собственности украинского народа, однако украинский народ, как субъект такого права собственности, не имеет возможности распоряжаться таким объектом права собственности. Такой вопрос должен быть вынесен на всеукраинский референдум", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, сегодня Юлия Тимошенко обратилась от имени партии и фракции "Батькивщина" к президенту с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады. Юлия Тимошенко сообщила, что на выполнение этих требований фракция регистрирует соответствующие законопроекты.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У нас две войны, и в первой мы точно победим: о чем Зеленский и Трамп говорили в США

Возвращение Януковича в Украину сейчас невозможно - адвокат

Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США

О Байдене, Меркель и не только: о чем говорили Трамп и Зеленский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: