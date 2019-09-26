"Батькивщина" зарегистрировала законопроекты, которые позволят провести референдум и защитить землю от распродажи

"Батькивщина" зарегистрировала в парламенте два законопроекта, первый из которых регламентирует проведение всенародных референдумов, а второй предусматривает, что судьба украинской земли должна решаться исключительно путем референдума.

Так, проект закона о всеукраинском референдуме (№2182) обеспечит реализацию гарантированного конституционного права граждан Украины на участие в управлении государственными делами непосредственно через всеукраинский референдум.

"Референдум является одним из важнейших институтов прямой демократии и представляет собой непосредственное волеизъявление граждан по важнейшим вопросам. На сегодня стоят вызовы дальнейшего развития и безопасности Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства, которые нельзя решать без учета мнения украинского народа - единственного источника власти", - говорится в пояснительной записке к документу.

Второй законопроект - о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения, отчуждения и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения (№2183) - запрещает распродажу земель сельскохозяйственного назначения за спиной народа.

"Согласно Конституции Украины, земля является объектом права собственности украинского народа, однако украинский народ, как субъект такого права собственности, не имеет возможности распоряжаться таким объектом права собственности. Такой вопрос должен быть вынесен на всеукраинский референдум", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, сегодня Юлия Тимошенко обратилась от имени партии и фракции "Батькивщина" к президенту с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады. Юлия Тимошенко сообщила, что на выполнение этих требований фракция регистрирует соответствующие законопроекты.