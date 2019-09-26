RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

13:52
Лукашенко сделал странное заявление про "российский" Крым
13:51
Лукашенко отличился шуткой о походе в Киев на танке: видео
13:49
Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото с отцом мужа: скоро Кирку Дугласу исполнится 103 года
13:44
​Без конкретики: миссия МВФ уезжает из Украины
13:42
Умер Жак Ширак: фото и биография известного политика
13:34
Ястремская - Квитова: онлайн видео трансляция матча
13:22
Нацсовет лишил лицензии телеканал Медведчука: появилась реакция офиса Зеленского
13:18
Названы 12 лучших песен о любви 2019 года: вот они
13:15
​Сколько денег заробитчане перевели в Украину за полгода: названы впечатляющие цифры
13:07
Системный кризис не прекратился: Медведчук высказался о шагах новой власти в экономике
13:03
Как Путин устроил ради пиара ядерное ЧП: инженер раскрыл важные подробности о секретном проекте
13:00
Лану Дель Рей заподозрили в романе с полицейским: как выглядит избранник певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ключевой фигурант скандала отреагировал на разговор Трампа с Зеленским

четверг, 26 сентября 2019, 12:45
переглянути новину українською

Бывший вицепрезидент США Джозеф Байден ответил на опубликованную стенограмму телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой в частности говорили о нем.

На своей странице в соцсети Twitter он написал, действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца.

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны", - пишет он.

Также он призвал Конгресс исследовать факты нарушений со стороны Трампа. Байден считает, что нужно быстро принять меры, чтобы привлечь президента к ответственности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный американский комик жестко пошутил о скандале с Зеленским и Трампом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возвращение Януковича в Украину сейчас невозможно - адвокат

Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США

О Байдене, Меркель и не только: о чем говорили Трамп и Зеленский

Я отдал этому 28 лет жизни: как глава Нацполиции ушел в отставку после скандала вокруг бывшей жены

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: