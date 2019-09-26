Ключевой фигурант скандала отреагировал на разговор Трампа с Зеленским

Бывший вицепрезидент США Джозеф Байден ответил на опубликованную стенограмму телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой в частности говорили о нем.

На своей странице в соцсети Twitter он написал, действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца.

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны", - пишет он.

Также он призвал Конгресс исследовать факты нарушений со стороны Трампа. Байден считает, что нужно быстро принять меры, чтобы привлечь президента к ответственности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный американский комик жестко пошутил о скандале с Зеленским и Трампом.