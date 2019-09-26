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Известный американский комик жестко пошутил о скандале с Зеленский и Трампом: видео

четверг, 26 сентября 2019, 10:59
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Американский телеведущий и стенд-ап комик Билл Мар посвятил свое выступление ситуации вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Монолог на эту тему был опубликован на YouTube шоу "Реальное время с Биллом Маром".

Так, он прокомментировал ситуацию с переговорами Трампа и Зеленского по расследованию в деле Джо Байдена в Украине. Мар указал, что американский президент якобы "использовал деньги налогоплательщиков" для совершения звонка своему коллеге.

"Вот что мы имеем: президент США, используя деньги налогоплательщиков, оказывает давление на иностранное государство, чтобы очернить своего политического оппонента ... Мало того, что у Трампа было российское вмешательство в выборы, теперь мы приглашаем Украины на интим для трех", - отметил комик.

Комик также обратил внимание, что Владимир Зеленский в прошлом снимался в телесериале, в котором играл роль президента Украины. Он раскритиковал из-за этого голосование на выборах в Украине, обвинив бывших руководителей страны в непрофессионализме.

"Президент Украины, его недавно там выбрали, он комик, вы знали об этом? Он комик и 5 лет снимался в комедийном сериале" Слуга народа ", где играл президента Украины. И он перемахнул прямо с роли на должность настоящего президента Украины. Вы только представьте! Насколько (утрачена) должна быть страна", - заявил Билл Мар.

Как сообщал "Апостроф", ранее Белый Дом опубликовал стенограмму переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, из которой можно сделать вывод, что никакого давления или манипулирования американский лидер по отношению к президенту Украины не оказывал.

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