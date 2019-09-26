Лукашенко сделал важное заявление по обмену задержанными с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов помиловать осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого белорусского гражданина Юрия Политику.

Об этом сообщает "Белта".

Кроме того, белорусский лидер заметил, что на этот счет уже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко. Однако, украинская сторона не исполнила договоренности.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник, - рассказал глава государства.

Лукашенко добавил, что для задержания Павла Шаройко были основания и у него есть доказательства, которые он готов предоставить.

"Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в отношении Павла Шаройко белорусская сторона представила факты.

В отношении белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже, белорусский лидер сказал:

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - рассказал он.

В довершение всего, Лукашенко сказал, что готов договариваться.

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал:

"Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

Заметим, что украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси за шпионаж. Он был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", 25 июня стало известно, что украинский журналист Павел Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании.