В деле осужденного в Беларуси журналиста из Украины произошел новый поворот

Украинский журналист Павел Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании.

25 июня об этом сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает "Интерфакс-Беларусь".

По его словам, в данный момент комиссия рассматривает прошение Шаройко.

Представитель прокуратуры дал понять, что "решение отложено до наступления определенных условий". Больше ничего объяснять он не стал.

Как известно, Шаройко приговорили к 8 годам тюрьмы по делу о шпионаже. В Беларуси считают, что украинец создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дипломат рассказал о новом местонахождении украинского журналиста, осужденного в Беларуси.