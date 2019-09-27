Помощницами "слуг народа" стали танцовщица и участница конкурса "Мисс Украина": фото

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе в помощницы 24-летнюю свадебного администратора Валерию Гриценко.

Интересно, что в начале 2019 года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий. Также она предлагала свои услуги как модели.

Из ее биографии известно, что она является дочерью секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

Алексей Мовчан одержал победу на 150 избирательном округе в Полтавской области.

Другой нардеп от "Слуги народа" - Николай Тищенко - взял себе в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

В прошлом году она окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика", а на сайтах поиска работы искала вакансию репетитора.

В конце августа ее резюме были удалены. Известно, что в 2017 году Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина".

Тищенко попал в Верховную Раду 9-го созыва, получив победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть взбудоражили кадры с Мендель, бросившейся защищать Богдана.