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Прошла курсы боевого самбо? Сеть взбудоражили кадры с Мендель, бросившейся защищать Богдана

четверг, 26 сентября 2019, 23:19
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Пользователей сети удивило поведение пресс-секретаря президента Юлии Мендель, которая препятствовала журналистам в общении с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

В сети набирает популярности видео с Мендель, Богданом и журналистом "Радио Свобода".

Запись смотреть с 02:26 минуты

"Кто может объяснить в какой цивилизованного стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам", - написал Ткач с возмущением ситуацией и опубликовал фото.

В интернете видео впечатлило пользователей и они прокомментировали ситуацию.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети пользователи активно обсуждают расследование журналистов, которые узнали, что глава Офиса президента Андрей Богдан с Николаем Азаровым в 2013 году летали в РФ.

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