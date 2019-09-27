В Украине объяснили "донбасский реверанс" Лукашенко в сторону России

В Украине нашли точное объяснение заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе без участия США.

Им в колонке на "Апострофе" поделился аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

"Лукашенко часто пытается делать громкие заявления, но за последние полгода сотрудничество Беларуси и США получило существенное развитие. Был решен вопрос о восстановлении дипломатического сотрудничества, зашел разговор об экономическом сотрудничестве, сотрудничестве спецслужб. Поэтому с одной стороны заявление Лукашенко - это некий реверанс в сторону РФ", - уверен он.

По словам эксперта, его можно использовать в случае негативной реакции на встречу с украинскими журналистами на внешней площадке.

"Но две недели назад, во время визита заместителя руководителя Госдепа, президент Беларуси говорил, что заинтересован в большей роли США в этом регионе. Без участия Вашингтона урегулирование ситуации в Украине невозможно. Лукашенко находится в достаточно тяжелой позиции. Он пытается проводить политику по привлечению других центров силы в Беларусь, чтобы уравновесить влияние РФ, чтобы иметь больше возможностей для маневра. "На шпагате" Лукашенко находится уже в последние лет 20", - добавил аналитик.

Подробнее о ключевых моментах разговора Лукашенко с журналистами, читайте в материале "Апострофа": Последний диктатор Европы: зачем Лукашенко нужна дружба с Украиной.