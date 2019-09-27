RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

27 сентября

21:56
В Днепре неизвестный мститель жестоко наказал местных наркоманов: видео
21:27
Просили же Богдана! Отставку Данилюка показали в сети забавной фотожабой
20:57
Украинцам перестали платить зарплату: появились тревожные данные
20:52
"Шахтер" добыл девятую подряд победу в чемпионате: видеообзор
20:48
СМИ нашли след РФ в крупнейшем частном порту Украины
20:40
В Украине объяснили "донбасский реверанс" Лукашенко в сторону России
20:32
Певица Ассоль показала первые фото романтического медового месяца
20:18
Уволившемуся Данилюку грозит уголовное дело: что об этом известно
19:47
Реальней некуда: в сети показали яркие фото тренировок бойцов ВСУ на Донбассе
19:30
Ким Кардашьян угодила в скандал из-за армяно-турецкого конфликта
19:14
Под Киевом поймали скрывавшегося годами педофила: фото
19:04
Мы на войне: Трамп сделал грозное заявление о слежке за ним
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине объяснили "донбасский реверанс" Лукашенко в сторону России

пятница, 27 сентября 2019, 20:40
переглянути новину українською

В Украине нашли точное объяснение заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе без участия США.

Им в колонке на "Апострофе" поделился аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

"Лукашенко часто пытается делать громкие заявления, но за последние полгода сотрудничество Беларуси и США получило существенное развитие. Был решен вопрос о восстановлении дипломатического сотрудничества, зашел разговор об экономическом сотрудничестве, сотрудничестве спецслужб. Поэтому с одной стороны заявление Лукашенко - это некий реверанс в сторону РФ", - уверен он.

По словам эксперта, его можно использовать в случае негативной реакции на встречу с украинскими журналистами на внешней площадке.

"Но две недели назад, во время визита заместителя руководителя Госдепа, президент Беларуси говорил, что заинтересован в большей роли США в этом регионе. Без участия Вашингтона урегулирование ситуации в Украине невозможно. Лукашенко находится в достаточно тяжелой позиции. Он пытается проводить политику по привлечению других центров силы в Беларусь, чтобы уравновесить влияние РФ, чтобы иметь больше возможностей для маневра. "На шпагате" Лукашенко находится уже в последние лет 20", - добавил аналитик.

Подробнее о ключевых моментах разговора Лукашенко с журналистами, читайте в материале "Апострофа": Последний диктатор Европы: зачем Лукашенко нужна дружба с Украиной.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Последний диктатор Европы: зачем Лукашенко нужна дружба с Украиной

Путин посылает Украине жесткий сигнал: что означает смена российского "куратора" на Донбассе

У нас две войны, и в первой мы точно победим: о чем Зеленский и Трамп говорили в США

Возвращение Януковича в Украину сейчас невозможно - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: