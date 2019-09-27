Последний диктатор Европы: зачем Лукашенко нужна дружба с Украиной

26 сентября в Минске состоялась встреча украинских журналистов с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Из пресс-конференции заметно, что Лукашенко находится под очень сильным давлением со стороны Кремля, но пытается привлечь другие центры влияния. Лукашенко готов рассматривать Украину как территорию для транзита нефти и в качестве партнера для развития тяжелой промышленности. Также белорусский президент сделал ряд заявлений, которые может в дальнейшем использовать в игре как с Москвой, так и с Западом.

Ключевые моменты разговора проанализировал для "Апострофа" аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

Формат пресс-туров Беларусь активно использует для того, чтобы влиять на информационную повестку в других государствах и реагировать на информационные атаки, исходящие из соседних государств. В Украине такие пресс-туры существовали во времена Виктора Ющенко и в начале президентства Виктора Януковича - в 2010-2011 годах. Сам факт такого пресс-тура показывает заинтересованность Беларуси в развитии отношений с Украиной. Такой формат дешевле, чем заказывать "джинсу", даже если полностью оплатить поездку всем представителям СМИ. Скорее всего, визит будет продлен для встречи с несколькими министрами или экскурсии на какое-то предприятие.

На этот раз Лукашенко прошелся основными тезисами, которые могут волновать украинское общество и при этом отдельно остановился на важных, с точки зрения Беларуси, вопросах: война, роль в ней Беларуси, в какой мере она идет в фарватере российской политики, различные конфликты, в том числе, шпионское дело Шаройко (в Беларуси обвиняют в шпионаже украинца Павла Шаройко, а в Украине - белоруса Юрия Политику. Лукашенко рассказал, что договорился с Петром Порошенко об обмене заключенными, но этого не произошло - "Апостроф"), а также потенциальные проекты. Беларусь заинтересована в развитии машиностроительной отрасли, автопрома, сотрудничестве в сфере химической отрасли - это там, где торговля уже идет. Также Минск интересуют ракетные технологии, частично - металлургия. В Беларуси вводится в эксплуатацию АЭС и ожидается избыток энергии.

Про обмен Павла Шаройко на Юрия Политику

Их пытались обменять, как минимум, дважды. Была первая договоренность - провести обмен без политических скандалов и без уведомления в СМИ, но в украинских медиа эта новость появилась. Первый обмен сорвался. Второй раз была договоренность о том, что оба должны пройти через суд и помилования. Оба суда начались в один день. Это свидетельствует о том, что на начальном этапе договоренность якобы должна была выполняться. Но потом появилась информация о том, что белорусский суд закончил процесс, а украинский только начал рассмотрение дела по существу. Поэтому все зависит от того, когда будут завершены процедурные моменты. Есть ли еще какие-то "подводные камни" в этом деле - я не знаю.

Про войну на Донбассе и позицию Беларуси

С одной стороны, Лукашенко говорит о необходимости урегулирования, возможных компромиссах или выборах. Но он повторяет то, о чем говорят украинские средства массовой информации. Интересен другой момент: якобы нейтральная Беларусь готова отражать нападения с "той" стороны. Стоит понимать, что речь идет о России. Также Лукашенко подчеркнул мирные отношения между Беларусью и Украиной, а также готовность Беларуси прийти на Донбасс с инфраструктурными проектами.

Про экономику

В плане экономики Лукашенко рассуждал о совместных предприятиях, строительстве дорог, крупных проектах в нефтяной отрасли. Беларусь говорит о возможности закупки нефти на рынках третьих стран - это сигнал украинской власти о том, что Лукашенко готов рассматривать Украину как территорию транзита, через которую идет нефть. Беларусь ведет переговоры с Катаром, Саудовской Аравией, ОАЭ и Казахстаном о закупке нефти. Беларусь не имеет портов, поэтому заинтересована в сотрудничестве с Украиной.

О Крыме

Заявление Лукашенко о том, что вопрос Крыма решен - это с одной стороны попытка не влезать в конфликт с Россией и Китаем. А с другой стороны - белорусский МИД продолжает не признавать Крым российским. Но давайте вспомним, а когда Украина сама в последнее время поднимала вопрос о возвращении Крыма на международных переговорах с той же Германией? Представитель американского Госдепа Курт Волкер заявил, что возвращение Крыма будет происходить по сценарию стран Балтии. Там не было никаких практических движений до того момента, пока государства Балтии не провозгласили о восстановлении независимости. И США, и другие страны не видят реальных механизмов возвращения Крыма сегодня. Позиция Лукашенко высказана более цинично, но она ничем не отличается от позиции Соединенных Штатов.

О миротворцах

Тезис о белорусских миротворцах на Донбассе очень выгоден для Лукашенко и он будет регулярно его поднимать. Несмотря на давление РФ, Лукашенко ищет внешнеполитические точки опоры на уровне международных организаций. Одно дело - это когда Россия начинает конфликт с Беларусью - "последним диктатором Европы", а другое дело, когда этот конфликт начинается с государством, вовлеченным в миротворческую операцию. Это совсем другой уровень дипломатической реакции. Для официального Минска участие в урегулировании конфликта на Донбассе - это хороший политический предохранитель от возможной агрессии Российской Федерации на всех уровнях - экономической, информационной, военной или внешнеполитического давления. На сегодня Беларусь во многом ограничена в свободе своих внешнеполитических маневров, но это поле можно расширить после входа в миротворческую миссию.

Для того, чтобы стать потенциальным участником миротворческого контингента, надо пройти соответствующую подготовку и соответствующую сертификацию, которую проводит ООН. И для каждого человека принимаются отдельные решения. Каждый человек получает именной сертификат. Проводится проверка на соблюдение определенных стандартов. Нарушение этих стандартов означает, что государство больше не будет допущено к таким операциям. На сегодня по стандартам ООН в Беларуси подготовлено две роты миротворцев. Это 240 контрактников, которые имеют сертификаты. Еще около 200 находятся в резерве. Это люди, которые получали такие сертификаты раньше. Поэтому Беларусь может выставить 400 человек. Конечно, каждому из них в голову не заглянешь и не проверишь, пророссийский он или нет. Но ранее звучала цифра: минимальное количество миротворцев на Донбассе - пять тысяч. Оцените баланс сил.

О поглощении Беларуси Россией

Россия попытается отойти от политической составляющей интеграции Беларуси, поскольку она не удалась, и перейти к формату поглощения белорусской экономики через приватизацию и рыночные инструменты. В Беларуси это понимают и, я думаю, сопротивляться будут до последнего. Из всего "дорожного плана", который опубликовал "КоммерсантЪ", скорее, произойдет гармонизация законодательства по защите от иностранных инвесторов - РФ приняла соответствующие законы еще год назад. В Минске это подадут в виде интеграции с Россией. А, скажем, по таможенным вопросам консультации будут идти годами. Но интеграция с Россией, даже если бы она состоялась в ближайшие месяцы, ничем не мешает торговле нефтепродуктами, созданию совместных предприятий, выходу на новые рынки.

Об урегулировании конфликта на Донбассе

По поводу заявления о том, что в конфликте на Донбассе можно разобраться без участия США. Лукашенко часто пытается делать громкие заявления, но за последние полгода сотрудничество Беларуси и США получило существенное развитие. Был решен вопрос о восстановлении дипломатического сотрудничества, зашел разговор об экономическом сотрудничестве, сотрудничестве спецслужб. Поэтому с одной стороны заявление Лукашенко - это некий реверанс в сторону РФ. Его можно использовать в случае негативной реакции на встречу с украинскими журналистами на внешней площадке. Но две недели назад, во время визита заместителя руководителя Госдепа, президент Беларуси говорил, что заинтересован в большей роли США в этом регионе. Без участия Вашингтона урегулирование ситуации в Украине невозможно. Лукашенко находится в достаточно тяжелой позиции. Он пытается проводить политику по привлечению других центров силы в Беларусь, чтобы уравновесить влияние РФ, чтобы иметь больше возможностей для маневра. "На шпагате" Лукашенко находится уже в последние лет 20.