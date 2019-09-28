Кум Оксаны Марченко взял себе в помощницы коллегу жены: фото и подробности

Помощницей 22-й номера в списке партии "Слуга народа" Андрея Холодова стала бизнес-партнерша его жены Леся Васильченко.

Об этом сообщили журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум".

Жена Холодова Екатерина Шаховская вместе с Лесей Васильченко является соучредителем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД" - фирмы, занимающейся неспециализированной оптовой торговлей. Раньше она также была указана среди учредителей еще двух фирм - ООО "Хэд Менеджмент Компани" и "Табак Индастриал ЛТД". Владелицами обоих значится Леся Васильченко.

По данным журналистов программы «Схемы», супруга Андрея Холодова также близко знакома с Оксаной Марченко - женой соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Более того Марченко является кумой депутата от "Слуги народа".

Андрей Холодов занимает должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. По данным сайта Верховной Рады, Леся Васильченко работает у него помощницей по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Как сообщал "Апостроф", раньше помощницами "слуг народа" уже становились танцовщица и модель.