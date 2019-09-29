Зеленский оказался в центре скандала с евреями: подробности

Президента Украины Владимира Зеленского публично раскритиковал религиозный деятель Яков Дов Блайх. По его словам, глава государства не принял участие в памятных мероприятиях по случаю 78-летней трагедии в Бабьем Яру.

В Facebook он написал, что считает важным прояснить свою позицию.

Он отметил, что президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место;

В то же время у президента сообщили, что он посетил мероприятия в частном порядке. Также Зеленский поздравил евреев через официальный сайт.

"Примите сердечные поздравления по случаю Рош-ха-Шана – нового 5780 года. Для еврейской общины эти праздничные дни становятся временем духовного осмысления, добрых дел и настройки на праведную жизнь в году следующем", – говорится в поздравлении главы государства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Умани произошло чрезвычайное происшествие с хасидом.