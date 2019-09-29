В Умани произошло чрезвычайное происшествие с хасидом: фото

В Умани произошло чрезвычайное происшествие с 40-летним хасидом.

В пресс-службе МВД сообщили, что ему необходимо срочное хирургическое вмешательство. Информация об этом поступила к сводному спасательному отряду Управления сегодня, около 17 часовю

"После консультаций с еврейскими медиками, с диагнозом острые боли в животе, который часто требует неотложной хирургической помощи, хасид каретой скорой помощи был доставлен в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС", - говорится в сообщении.

Для оперативной эвакуации заболевшего туриста задействовали вертолет ЕС-145 ГСЧС. Гражданин Канады был доставлен в город.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в течение суток, 27 сентября, в Украину прибыли 5 687 паломников-хасидов, которые направляются в город Умань Черкасской области.