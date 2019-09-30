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Ситуация непростая: у Зеленского высказались об импичменте Трампа

понедельник, 30 сентября 2019, 11:27
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Украина и дальше видит в США друга и стратегического партнера, несмотря на скандальный разговор между лидером Штатов Дональдом Трампм и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил помощник президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции никак не изменятся после расшифровки разговора двух президентов.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - отметил Ермак.

Представитель Зеленского подчеркнул, что Украина не будет принимать участие в делах, которые касаются внутренней политики США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали яркую карикатуру на импичмент президента США Дональда Трампа.

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