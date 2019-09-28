Трамп на Диком Западе: известный карикатурист отреагировал на скандал с импичментом

В сети опубликовали яркую карикатуру на импичмент президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание DW.

"О том, чем может обернуться разговор Трампа и Зеленского", - подписали карикатуру.

Картинку автор Сергей Елкин нарисовал в стиле Дикого Запада. Он изобразил импичмент в виде ковбоя с револьверами. Напротив него стоит Трамп, у которого на ветру развевается красный галстук.

Напомним, заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа вызвало широкий резонанс в украинских социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", скандал вокруг возможных требований президента США Дональда Трампа расследовать деятельность своего политического противника Джо Байдена и его сына уже привел к репутационным потерям Украины.