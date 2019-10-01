Зеленский высказался о деле Байдена и своих беседах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский публично прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, который может стоить американскому лидеру его должности.

По словам Зеленского, Украина не ведет расследований "по команде" других, а значит никакого расследования по "делу Байдена" в стране не будет.

"Я понимаю, что это сегодня в средствах массовой информации такая информационная бомба. Но я хочу всем напомнить, что у нас очень много уголовных дел", - сказал он журналистам в Киеве.

Глава государства добавил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать любое дело, если там был нарушен закон.

"Я могу еще раз сказать: мы же с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский категорически против публикации собственной версии стенограммы разговора с президентом США Дональдом Трампом.