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Есть нюансы: Зеленский высказался о публикации украинской версии разговора с Трампом

понедельник, 30 сентября 2019, 16:44
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Президент Владимир Зеленский категорически против публикации собственной версии стенограммы разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Медуза.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать", - сказал он журналистам в понедельник, 30 сентября. Он отметил, что до того, как стать президентом, не был дипломатом, но у него было много подобных разговоров.

Президент также добавил, что Украина готова расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера, но только по инициативе собственных следственных органов.

"Нам нельзя ничего приказать. Мы независимая страна", - подытожил президент Украины.

Подробнее о том, чем Трамп разозлил Конгресс США и как его могут снять с должности, читайте в материале "Апострофа": Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский.

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