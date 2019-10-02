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Скандального Киву застукали в Раде за странным занятием: в сети жестко шутят над видео

среда, 02 октября 2019, 21:43
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Фото: newsone.ua

Поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде бурно обсуждают в соцсетях.

На протяжении дня скандальный депутат дважды попадал в объектив камер при странных обстоятельствах. Соответствующее видео опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

В первом случае депутат, стоя недалеко от трибуны, прятал руки за рабочими столами нардепов и тайком что-то делал в своем телефоне. Как оказалось, Кива пытался скрыть свою переписку с моделью, которая подписана в его смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".


Переписка с девушкой странно повлияла на поведение народного депутат. Заняв свое рабочее место, он стал активно теребить штаны в районе ширинки. После этого Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.


Ролики активно комментируют пользователи сети, подшучивая над Кивой.

"Что он там делает?", "Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницам не сфоткали?", "Не стыдится, прямо под куполом", "Разрабатывает мелкую моторику пальцев?", "Какая у вас сексуальная ориентация? Правая рука…", "Готовится играть на рояле", – пишут они.

Как раньше сообщал "Апостроф", журналисты потроллили члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву.

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