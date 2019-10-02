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Это шедевр: скандального Киву интересно потроллили в Раде, видео

среда, 02 октября 2019, 19:08
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Журналисты потроллили в Верховной Раде члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву, однако он, похоже, этого не понял.

Видео было опубликовано на странице "Баба і кіт" в Facebook.

Так политику задали вопрос о том, что "делать народному депутату, если все считают, что он тупой". При этом журналист назвал Киву "человеком, который сам сделал себе имидж".

"Не могу представить, что делать человеку, если он тупой. Ничего не делать. Пить кефир по утрам, здоровья будет больше", - отметил политик.

Пользователи под видео отметили "скорость" и "эффективность" мышления политика, и уточнили, что ситуация "досадная".

Как сообщал "Апостроф", ранее народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сфотографировали в интересной ситуации в зале Верховной Рады. Одним из них оказался Илья Кива, который явно заскучал в окружении коллег.

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