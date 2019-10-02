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Увидят все: в Украине анонсировали масштабные акции из-за "формулы Штайнмайера" по Донбассу

среда, 02 октября 2019, 17:36
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В среду, 2 октября, по всей Украине пройдут масштабные акции, в связи с тем, что Украина дала согласие на включение "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу.

Об этом сообщает украинский военнослужащий Глеб Бабич в Facebook.

"Когда Украина говорит свое мнение - ее невозможно не услышать. Просто есть такие магические места, из которых слышно четко, громко и в любом уголке. Даже если те, к кому обращаются - плотно закроют уши. Вот в Киеве таким акустическим чудом является Майдан", - написал он.

По его словам, люди соберутся не только в Киеве, но и в других городах Украины, а именно: Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Черновцах, Виннице и других городах.

Как сообщал "Апостроф", ранее под стенами ОПУ в Киеве собрался митинг из-за новых договоренностей по Донбассу.

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