Бывший соратник Януковича засветил в Раде дорогие часы: эксклюзивные фото

Народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Качного заметили в Верховной Раде с часами, стоимость которых составляет несколько тысяч долларов.

Об этом свидетельствует фото корреспондента "Апострофа" Александра Гончарова.

Часы на руке у нардепа – Breitling Superocean Heritage Chronograph 44. Их стоимость, по информации магазинов, составляет около шести тысяч долларов.

Александр Качный на парламентских выборах 2019 года был 36 номером в избирательном списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

До этого в 2010 году Качный был избран депутатом Киевского областного совета по списку "Партии регионов". Также он был избран главой облсовета. Был заместителем главы Киевской областной организации "Партии регионов".

В Верховной Раде седьмого созыва Качный был помощником-консультантом на платной основе нардепа-самовыдвиженца Руслана Бадаева.

После Революции Достоинства, в феврале 2014 года, подал в отставку с должности председателя облсовета.

В 2014 году баллотировался в Раду восьмого созыва по списку "Оппозиционного блока", выборы проиграл.

В 2015 году избран по списку "Оппозиционного блока" в Киевский областной совет, к концу 2018 возглавлял одноименную фракцию. Был главой киевской областной организации "Оппозиционного блока". В ноябре 2018 вся эта организация перешла в "Оппозиционная платформу - За жизнь".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", внефракционный народный депутат Василий Петевка носит наручные часы, стоимость которых может шокировать рядовых жителей Украины.