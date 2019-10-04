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Рада проголосовала за новый состав ЦИК: список с фамилиями

пятница, 04 октября 2019, 11:55
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Верховная Рада 4 октября утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, которые были поданы президентом Владимиром Зеленским.

За каждую фамилию народные депутаты голосовали отдельно, что положено по регламенту парламента.

12 из утвержденных кандидатур - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", еще два выдвиженца от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса".

Членами Центральной избирательной комиссии стали:

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),

Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),

Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),

Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),

Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),

Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),

Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),

Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),

Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),

Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),

Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

Данный состав избирается раз в семь лет.

Напомним, что сотрудникам ЦИК не выплачивают зарплаты: всплыли скандальные подробности.

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