Рада проголосовала за новый состав ЦИК: список с фамилиями

Верховная Рада 4 октября утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, которые были поданы президентом Владимиром Зеленским.
За каждую фамилию народные депутаты голосовали отдельно, что положено по регламенту парламента.
12 из утвержденных кандидатур - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", еще два выдвиженца от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса".
Членами Центральной избирательной комиссии стали:
Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),
Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),
Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),
Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),
Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),
Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),
Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),
Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),
Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),
Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),
Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),
Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),
Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),
Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),
Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").
Данный состав избирается раз в семь лет.
Напомним, что сотрудникам ЦИК не выплачивают зарплаты: всплыли скандальные подробности.