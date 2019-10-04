"Слуга народа" сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса

Решение Верховной Рады Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласовано с позицией Россией.

Об этом сообщил журналистам народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в кулуарах парламента.

Народный депутат, который возглавляет парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, подчеркнул, что подготовкой законопроекта по этому вопросу Верховная Рада будет заниматься при содействии Офиса президента.

"Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений", - сказал Яременко

Кроме того, нардеп пояснил, почему Верховная Рада будет учитывать позицию России при принятии решения относительно статуса Донбасса.

"Наши попытки вынести этот вопрос [об особом статусе Донбасса] на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил Яременко.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 3 октября, президент Зеленский записал обращение к украинцам из-за согласования "формулы Штайнмайера" в Минске.