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"Зрада" отменяется: Зеленский записал важное обращение к украинцам из-за "формулы Штайнмайера", видео

четверг, 03 октября 2019, 19:21
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Фото: пресс-служба президента

В четверг, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам из-за согласования "формулы Штайнмайера" в Минске.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Возможно, сейчас я кого-то сильно огорчу, но "зрада" отменяется. Объясняю почему и очень прошу вас меня услышать", - начал обращение Зеленский.

Президент заявил, что встреча в "нормандском формате" не могла состояться без согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу, но она не предусматривает признания аннексии Крыма и отказа от Донбасса. Кроме того, выборы на востоке страны не будут проходить под дулом пулеметов.

"Это формула говорить лишь одно, когда должен заработать закон про особый статус Донбасса. После проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции и законам Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами", - сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона не подписывала никаких соглашений с главарями так называемых ДНР и ЛНР.

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