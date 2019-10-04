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Зеленский и Лукашенко готовят обмен подозреваемыми в шпионаже: названы фамилии и дата

пятница, 04 октября 2019, 09:28
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В пятницу, 4 октября, в Житомир прилетает президент Беларуси Александр Лукашенко для обсуждения с главой Украины Владимиром Зеленским обмена подозреваемыми в шпионаже.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечают, что также одной из тем разговоров лидеров стран может быть задержанный два года назад в Беларуси корреспондент "Украинского радио" Павал Шаройко, которого обвинили в шпионаже.

Журналистка Наталья Мосейчук, задала вопрос министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, могут ли быть в этой теме какие-то уступки.

"Завтра будет. Уступка. Завтра будет то, о чем средства массовой информации с радостью смогут сообщить", - ответил министр.

По данным "Радио Свобода", 3 октября Новозаводской суд в Чернигове освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвинили в шпионаже в пользу его страны. Ранее Лукашенко говорил об этом с тогда еще президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в Украине нашли точное объяснение заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе без участия США.

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