Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире: онлайн трансляция

В Житомире проходит встреча президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию с первой встречи двух глав государств.

Зеленский и Лукашенко встретились в рамках Второго форума регионов.

Ожидается, что здесь главы государств будут обсуждать широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. Кроме того, в Житомире планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Мероприятия посетят делегации из 22 регионов Украины, а также из шести областей Беларуси.

"Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны. Территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс - есть и всегда будут Украиной", - заявил Зеленский.

Напомним, что в Украине нашли точное объяснение заявлению Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе без участия США.