У Зеленского заговорили о новой формуле для Донбасса

В команде президента Украины Владимира Зеленского предложили свою формулу урегулирования конфликта на востоке страны, взамен так называемой "формулы Штайнмайера", которая вызвала общественный резонанс в Украине после согласия правительства включить ее в новый закон по Донбассу.

О ней в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Надо иметь украинскую формулу мира. Формула мира - это деоккупация и возвращение мирной жизни гражданам ... Я считаю, что наша формула мира должна быть поддержана внутри страны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что другие, так называемые иностранные формулы урегулирования конфликта с Россией ведут к капитуляции.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Информационная катастрофа: в чем еще Зеленский проиграл Путину.