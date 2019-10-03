Новость о том, что Украина все таки согласилась на подписание так называемой "формулы Штайнмайера" не дает покоя украинскому информационному пространству уже второй день. Но вместо того, чтобы выйти и доступно объяснить обществу, что произошло в Минске, под каким документом поставил свою подпись Леонид Кучма, что произойдет с государственной границей и каким будет анонсированный новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, в команде президента отделались достаточно невнятным брифингом, который только добавил вопросов. Вместо того, чтобы вести коммуникацию со своими же гражданами, украинская власть предпочитает отдавать это на откуп российским СМИ.

1 октября участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе согласовали так называемую "формулу Штайнмайера", которая была предложена в 2015 году тогдашним главой МИД Германии, нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Эта формула неоднократно становилась поводом для "страшилок", хотя скорее всего, подавляющее большинство украинского общества попросту не знает, что она из себя представляет, какие риски действительно несет и как после подписания в Минске, изменится ситуация на Донбассе. Причина такого незнания проста: команда нового президента не считает необходимым напрямую общаться со своими избирателями, отвечать на сложные вопросы и проводить разъяснительные кампании. Между тем, в обществе, которое не первый год переживает войну, потерю территорий, гибель своих граждан на Донбассе, любые подозрения о сдаче национальных интересов, вызовут не просто протест, а могут обернуться действительно трагическими последствиями.

О том, что в Минске был подписан какой-то документ, в украинском обществе узнали из российских СМИ — первыми новость об этом, ссылаясь на свои источники, дали российские информационные агентства ТАСС, "Интерфакс" и РИА "Новости", после чего, украинские медиа были вынуждены по крупицам собирать информацию о том, что же произошло.

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В Офисе президента в этот же день устроили внезапный брифинг главы государства, на котором Владимир Зеленский, по идее, и должен был рассказать все детали подписания "формулы Штайнмайера". Однако брифинг вызвал еще больше вопросов, по сети покатились возгласы о капитуляции, а под офисом президента с митингом собрались националисты. Но даже после этого, ни Зеленский, ни кто-то другой, знакомый с ситуацией, не посчитал нужным обратиться к украинскому обществу с подробным разъяснением. Даже больше того: Зеленский не посчитал нужным выступить на следующий день в парламенте перед народными депутатами, хотя у нас по прежнему парламентско-президентская форма правления, как бы кому не хотелось сосредоточить всю власть в одних руках. А тому логично было бы предположить, что такие вещи необходимо изложить и Верховной Раде. Вместо этого, Зеленский встретился только с главами фракций и со своей фракцией "Слуга народа", и то, потратив на эту встречу не больше получаса. Разъяснять пункты подписанной формулы отправили народного депутата от СН Богдана Яременко.

Позже, учитывая силу резонанса, в Сети стали появляться скрины подписанного Леонидом Кучмой документа, которые чуть погодя выложила на своей странице и пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. Однако и эта публикация не добавила ясности. Ответов на множество вопросов, похоже, нет и у многих представителей "Слуги народа". Главное, на чем настаивают представители власти — это подписание - важный момент для переговоров в Нормандском формате. Однако, что будут обсуждать на встрече в Нормандском формате, в каком виде пройдут выборы, и пройдут ли они вообще, что будет с государственной границей и разведением войск, (и тут важно было бы уточнить — чьих войск), когда и в каком виде будет разработан новый законопроект о спецстатусе Донбасса — эти и многие другие вопросы пока остаются без ответов, еще больше накаляя и без того взрывоопасное украинское общество.

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Все это выливается в один неутешительный вывод: у новой власти настоящая катастрофа с коммуникациями. На всех уровнях. И если какое-то время с этим можно было жить, учитывая более чем высокий уровень поддержки общества, то сейчас, когда Украина столкнулась с такими вызовами, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Непозволительной роскошью со стороны Офиса президента было бы дать России снова выиграть информационную битву на нашем же поле. Новая команда проседает, как минимум, в ведении информационной войны, не говоря уже о всём остальном. И если в ближайшее время не начать исправлять свои ошибки, не перестать вести кулуарщину, особенно в том, что касается государственных интересов, то команде Зеленского будет уже не до рейтингов. Мы имеем очень опасного соседа, а значит должны всегда быть на шаг впереди. Хотя бы информационно.