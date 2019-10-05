Встреча Зеленского и Путина по Донбассу: стало известно о странных деталях

По неофициальной информации "Нормандская встреча" и разведения войск на Донбассе находятся под угрозой срыва.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о разведения сил в Золотом и Петровском на востоке Украины. Отмечают, что все высшее руководство сейчас пытается решить эту проблему.

По данным источника, "торги" идут не только с международными партнерами, но уже и внутри страны и с общественностью тоже.

Ранее говорилось, что разведение сил начнется 7 октября, сейчас заявляют, что полноценный отвод начнется 9 октября и продлиться до 12 октября.

Как пишут в Telegram-канале, по плану, 12 октября стороны должны будут уведомить ОБСЕ о завершении отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу фортификационных сооружений и разминированию.

В частности, Россия затягивает оглашение даты встречи в Нормандском формате для того, чтобы Украина произвела не только отвод вооружения, но и "ликвидировала" свои фортификации и минные поля. Однако украинская сторона не хочет выполнять такие требования.

15 октября должна произойти встреча ТКГ в Минске, где подтвердят развод вооружения, ликвидацию фортификаций, и разминирование территорий. Также задекларируют дальнейшие шаги.

Как подчеркнул источник, в случае договоренности сторон, в МИД начнут готовить встречу, которая может состоятся 21 октября. Так изначально требовали со стороны РФ, но дату могут перенести на позже.

Отметим, что на встрече в Нормандском формате должны президенты Украины и РФ Владимир Зеленский с Владимиром Путиным обсудить ситуацию на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие рассказали, каким именно образом будет происходить разведение сил на Донбассе.