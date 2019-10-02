В Минобороны разъяснили, как будет происходить разведение сил на Донбассе

Украинские военнослужащие рассказали, каким именно образом будет происходить разведение сил на Донбассе.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - говорится в сообщении.

При этом, в Минобороны уточнили, что украинская сторона полностью готова к процессу разведения сил.

Кроме этого, военные отметили важный аспект, касающийся права военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью, которое обеспечивается законодательством Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ОБСЕ разъяснили, как будет происходить новое разведение сил на Донбассе.