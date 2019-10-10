Больше 10 минималок за сумку: нардеп засветила в Раде элитный аксессуар, фото

Журналисты заметили в зале Верховной Рады народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву с сумочкой от бренда Gucci, стоимость которой превышает общую сумму в 10 минимальных украинских зарплат.

Об этом сообщает "Страна".

Как можно узнать из информации онлайн-магазинов, такая сумочка стоит около 1900 долларов. В пересчете на украинскую валюту это будет приблизительно 46700 гривен, что составляет более 11 минимальных зарплат (4173 грн).

Как отмечается, владелица брендовой сумки Ирина Аллахвердиева – специалист по страхованию. Она была директором филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. Работала замдиректора по развитию николаевской ветки страховой компании "Инго Украина". В партийном списке "Слуги народа" была под номером 116. Сейчас она член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.