Что-то пошло не так: сеть повеселило пикантное фото из Рады

Народные депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева и Сергей Штепа попали на фото, которое некоторые пользователи социальных сетей посчитали "символическим".

Снимок опубликовал на своей Facebook странице фотограф Ян Доброносов.

На фото Аллахвердиева стоит у колонны, прислонившись к стене, а Сергей Штепа смотрит в телефон. Оба, судя по всему, пребывают не в лучшем расположении духа.

Пользователи начали активно шутить по поводу фотографии и нардепов. Некоторые, впрочем, оценили большинство шуток как сексистские и неуместные, отметив, что большинство комментаторов даже не знает, кто на снимке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина в зале парламента сообщила о результатах голосования по снятию депутатской неприкосновенности абоненту "Любимый" с романтической припиской.