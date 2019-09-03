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Что-то пошло не так: сеть повеселило пикантное фото из Рады

вторник, 03 сентября 2019, 23:55
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Народные депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева и Сергей Штепа попали на фото, которое некоторые пользователи социальных сетей посчитали "символическим".

Снимок опубликовал на своей Facebook странице фотограф Ян Доброносов.

На фото Аллахвердиева стоит у колонны, прислонившись к стене, а Сергей Штепа смотрит в телефон. Оба, судя по всему, пребывают не в лучшем расположении духа.

Пользователи начали активно шутить по поводу фотографии и нардепов. Некоторые, впрочем, оценили большинство шуток как сексистские и неуместные, отметив, что большинство комментаторов даже не знает, кто на снимке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина в зале парламента сообщила о результатах голосования по снятию депутатской неприкосновенности абоненту "Любимый" с романтической припиской.

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