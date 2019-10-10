В России сделали резкое заявление по переговорам в "нормандском формате": подробности

В Кремле сделали резкий выпад, заявив, что не допустят переформатирования уже существующих решений, принятых в нормандском формате.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции", - отметил он.

По его словам, это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить".

При этом, министр иностранных дел подчеркнул, что Россия не преследует цель затянуть нормандский саммит, хотя не раз слышал такие обвинения в ее адрес.

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