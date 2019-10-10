Только одно отличие: Зеленский сравнил Донбасс с Абхазией и Приднестровьем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы замораживания конфликта на востоке страны, так как это может привести к созданию своего Приднестровья.

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Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве 10 октября.

По словам Зеленского, в данный момент ситуация на Донбассе "уже примерно такая, как в Приднестровье". Единственно что отличает эти два региона - это стрельба.

"Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не случится. Потому что сейчас - давайте честно - сейчас так и есть. Сейчас у нас на Донбассе -Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия какая-то есть. Единственное, что отличает нас от Приднестровья или Абхазии - это то, что раздаются выстрелы.

Если нет отношений, и мы не признаем, что эта территория отдельная - это и есть Приднестровье", - сказал он.

Напомним, что Зеленский устроил перепалку с журналистом, говоря о посадках в Украине.