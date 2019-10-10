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Зеленский устроил перепалку с журналистом, говоря о посадках в Украине

четверг, 10 октября 2019, 14:50
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Между президентом Владимиром Зеленским и одним из журналистов на пресс-марафоне возникла продолжительная перепалка по поводу уголовных дел против представителей бывшей власти.

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Журналист задал вопрос Зеленскому об обещаниях "сажать весной", заявив, что почти все дела, которые в последнее время получили ход, основываются на политической принадлежности фигурантов. Кроме того, он намекнул, что на решения судов якобы оказывает влияние бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, Андрей Портнов.

После этого у Зеленского и журналиста возник продолжительный диалог, в ходе которого они обсуждали аресты Максима Микитася, Сергей Пашинского, дела против Петра Порошенко и так далее.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время пресс-марафона президент Зеленский сделал важное заявление по судьбе "ПриватБанка".

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