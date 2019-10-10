Зеленский объяснил, как хочет завершить войну на Донбассе и что будет с разведением сил

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает сторонами конфликта на Донбассе Украину и Россию.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 10 октября.

По словам главы государства, если встреча в нормандском формате будет переноситься, то он намерен добиваться завершения войны на Донбассе через переговоры в Минске. Если и эта площадка не даст результатов, то, по словам Зеленского, у него есть еще один вариант.

"Это прямые переговоры с президентом РФ. Я по поводу возвращения наших людей и обмена, готов к прямым переговорам. Я увидел, что был такой результат, я готов к этому", - подчеркнул президента.

Он сказал, что его команда готова решать проблемы Донбасса, в отличие от прошлой власти.

"Время идет и люди уходят. Кто-то уезжает, кто-то гибнет. Нужно признать, мы спешим, чтобы закончить войну. И если кто-то считает, что это зрада, то я считаю, что зрада - "мешать мне остановить войну и остановить гибель людей", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что не собирается вступать в конфликт с добровольцами и ветеранами, которые отправились к месту разведения войск на Донбассе. Также президент пообещал не отменять льготы для ветеранов Донбасса.

"Власть будет искать возможность переговоров с теми, кто против разведения сил. Говорит, что протесты подгревают и он знает, кто за этим стоит. Говорить с ветеранами нужно. Я их уважаю, но если они приехали в Золотое... они не военные, но сидят там с оружием ...", - сказал он.

Также ответил президент и на вопрос о миротворцах. По его словам, они должны стоять на границе между Украиной и Россией, а другого варианта просто нет.

Напомним, что в сети раскрыли детали встречи Зеленского с ветеранами АТО.