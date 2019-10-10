Есть два варианта по Донбассу: в сети раскрыли детали встречи Зеленского с ветеранами АТО

В среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ветеранами боевых действий на Донбассе, на которой они пообщались о возможных договоренностях с Россией и будущих действиях Украины по реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом на своей странице в Facebook написал присутствовавший на встрече Виктор Трегубов.

По его словам, Зеленский заявил, что собирается "решить вопрос" с Донбассом в течение года. Если же за год не удастся выйти на приемлемые договоренности – то он собирается "выстроить вал".

"Я это понял, как возвращение к действующему статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию (а вот я - нет). Но этот вариант он рассматривает, как негативный, поэтому стремится к реинтеграции", – пишет Трегубов.

Также Зеленский, по словам ветерана, пожаловался на давление со стороны Запада в осуществлении Минских договоренностей и рассказал, как будет проходить разведение сил на линии столкновения на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-марафон на продуктовом рынке в Киеве.