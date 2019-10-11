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НАБУ объявило подозрение еще одному экс-нардепу: в чем его обвиняют

пятница, 11 октября 2019, 17:53
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В пятницу, 11 октября, детективы Национального бюро заочно сообщили о подозрении в совершении преступления бывшему народному депутату Украины Константину Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Бывшего нардепа и владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго обвиняют в том, что он внес недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

"Поскольку местонахождение народного депутата в настоящее время не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным следствия, бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств: более 10 миллионов гривен в 2015 и 2016 годах и более 9 миллионов - в 2017 году.

Этим расследованием детективы НАБУ занимаются с 2017 года.

Как сообщал Апостроф, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск экс-нардепа, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

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