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Известного экс-нардепа объявили в розыск: в чем его подозревают

среда, 09 октября 2019, 14:50
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Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск экс-нардепа, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинские новости".

"Он объявлен в розыск", - сказал Труба.

По словам директора Госбюро, принимаются меры для объявления Жеваго в межгосударственный розыск, а также для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.

В реестре лиц, которые скрываются от органов власти, Жеваго сейчас нет.

Напомним, 27 сентября в Госбюро расследований заявили, что заочно вручили Жеваго подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

Как сообщал "Апостроф", следственное управление Нацполиции в Полтавской области с ноября 2018 года расследует возможное уклонение ПАО АвтоКрАЗ Константина Жеваго от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 млн грн в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.

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